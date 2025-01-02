Туркменистан торжественно встретил Новый 2025 год
В Туркменистане повсеместно прошли праздничные торжества встречи Нового 2025 года. Нарядные ёлки и участие детворы придали особую атмосферу любимому празднику.
Как сообщает ТДХ, в Ашхабаде на площадке перед Государственным цирком и на аллее «Ылхам» выступали известные эстрадные певцы, проходили народные гуляния.
На площади перед Культурно-развлекательным центром «Алем», возле Главной ёлки страны, сияющей разноцветными гирляндами, собрались горожане и гости столицы на торжественную встречу Нового года.
Посредством цифровой связи в формате телемоста к торжеству присоединились представители городов Ашхабад и Аркадаг, а также велаятов.
Ведущий торжества от имени всех соотечественников поздравил Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Новым годом, который пройдёт под девизом «Международный год мира и доверия», пожелав крепкого здоровья, долгой и счастливой жизни, успехов во всех начинаниях во имя процветания Родины, благополучия народа.
Затем ведущий объявил о начале праздничного телемоста.
Прямая связь объединила жителей разных регионов страны, городов Ашхабад и Аркадаг, которые поздравили друг друга с Новым годом.
Звучали песни, были исполнены зажигательные танцы.
Новогодний телемост завершила столица независимого нейтрального Туркменистана. Собравшиеся на площади перед Культурно-развлекательным центром «Älem» жители Ашхабада, а также руководительский состав страны пожелали соотечественникам благополучия и счастья. К ним с творческими поздравлениями присоединились артисты.
Затем наступил важный момент телемоста: Президент Сердар Бердымухамедов в прямом эфире обратился к народу Туркменистана с новогодним поздравлением.
Через мгновение стрелки часов остановились на 12-ти, прозвучал Государственный гимн Туркменистана. Небо Ашхабада озарил праздничный фейерверк.
Туркменистан с добрыми пожеланиями вступил в новый год!