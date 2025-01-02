Туркменистан торжественно встретил Новый 2025 год

В Туркменистане повсеместно прошли праздничные торжества встречи Нового 2025 года. Нарядные ёлки и участие детворы придали особую атмосферу любимому празднику.

Как сообщает ТДХ, в Ашхабаде на площадке перед Государственным цирком и на аллее «Ылхам» выступали известные эстрадные певцы, проходили народные гуляния.

На площади перед Культурно-развлекательным центром «Алем», возле Главной ёлки страны, сияющей разноцветными гирляндами, собрались горожане и гости столицы на торжественную встречу Нового года.

Посредством цифровой связи в формате телемоста к торжеству присоединились представители городов Ашхабад и Аркадаг, а также велаятов.

Ведущий торжества от имени всех соотечественников поздравил Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Новым годом, который пройдёт под девизом «Международный год мира и доверия», пожелав крепкого здоровья, долгой и счастливой жизни, успехов во всех начинаниях во имя процветания Родины, благополучия народа.

Затем ведущий объявил о начале праздничного телемоста.

Прямая связь объединила жителей разных регионов страны, городов Ашхабад и Аркадаг, которые поздравили друг друга с Новым годом.

Звучали песни, были исполнены зажигательные танцы.

Новогодний телемост завершила столица независимого нейтрального Туркменистана. Собравшиеся на площади перед Культурно-развлекательным центром «Älem» жители Ашхабада, а также руководительский состав страны пожелали соотечественникам благополучия и счастья. К ним с творчес­кими поздравлениями присоединились артисты.

Затем наступил важный момент телемоста: Президент Сердар Бердымухамедов в прямом эфире обратился к народу Туркменистана с новогодним поздравлением.

Через мгновение стрелки часов остановились на 12-ти, прозвучал Государственный гимн Туркменистана. Небо Ашхабада озарил праздничный фейерверк.

Туркменистан с добрыми пожеланиями вступил в новый год!