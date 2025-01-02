Сердар Бердымухамедов поздравил президента и народ Кубы

Сегодня Республика Куба отмечает национальный праздник День освобождения.

По этому случаю Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания президенту Республики Куба Мигелю Марио Диас-Канель Бермудесу и всему народу страны.

Глава туркменского государства пожелал Мигелю Марио Диас-Канель Бермудесу крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу Кубы – мира, развития и процветания, сообщает ТДХ.