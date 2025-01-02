Сердар Бердымухамедов поздравил народ Туркменистана с наступлением Нового года

Президент Сердар Бердымухамедов поздравил народ Туркменистана с Новым, 2025 годом. Текст обращения приводит TDH.

«Дорогие соотечественники!

2024 год, девиз которого «Кладезь разума Махтумкули Фраги», подходит к концу, и совсем скоро мы встретим новый, 2025 год.

Наступающий год по восточному календарю – год Змеи. Уходящий год стал одним из знаменательных в новейшей истории независимой Родины, а именно, значительными достижениями в жизни наших граждан, в реализации грандиозных по масштабу и замыслу начинаний Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага.

В нынешнем году по всей стране было открыто множество современных школ, детских садов, медицинских и спортивных объектов, учреждений культуры, производственных сооружений и др. Тысячи семей стали счастливыми обладателями новых домов.

Значительные успехи достигнуты во всех сферах. Только в топливно-энергетическом секторе реализован ряд крупных проектов: мы дали старт прокладке магистрали газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, а именно участка Серхетабат–Герат, именуемого «Arkadagyň ak ýoly»; состоялись церемонии открытия и закладки крупных объектов энергетической и транспортно-коммуникационной инфраструктур.

Вместе с тем в Ахалском и Лебапском велаятах была запущена вторая очередь Бахерденского и Лебапского цементных заводов, соответственно начали функционировать электростанции и высоковольтная воздушная линия электропередачи по маршруту Балкан–Дашогуз. В строй введены и современные водоочистные сооружения.

В живописном уголке Копетдага в торжественной обстановке прошло открытие культурно-паркового комплекса «Magtymguly Pyragy» и монумента поэту-мыслителю.

Красота архитектурного облика нашей столицы значительно приумножилась с открытием комплекса новых зданий Специализированной военной школы имени Бердымухамеда Аннаева и других объектов.

Продолжалось также строительство второй очереди города Аркадаг. Принята Концепция развития города Аркадаг в 2024–2052 годах. На международных выставках наш смарт-сити удостоился ряда престижных наград.

Словом, строительство современных сёл и объектов жилищного назначения носит последовательную динамику, и всё это в полной мере проявляет экономический потенциал суверенной Отчизны и наши грандиозные достижения.

Дорогие туркменистанцы!

Успехом знаменуются и реформы в аграрном секторе. В уходящем году были повышены государственные закупочные цены на выращиваемые на нашей щедрой земле хлопок и пшеницу. Неутомимые земледельцы блестяще справились с договорными обязательствами, сдав государству более 1 миллиона 400 тысяч тонн отборного зерна: собранный высокий урожай хлебов – богатство родного народа и суверенной Отчизны, источник изобилия и достатка. В будущем мы намерены продолжать целевые меры по экономическому стимулированию тружеников полей и укреплению материально-технической базы отрасли.

Многое делается в нефтегазовой, транспортно-коммуникационной и торгово-предпринимательской сферах: они вносят существенный вклад в достижения нашего суверенного государства.

Дорогие соотечественники!

Здоровье и счастливая жизнь народа являются одним из приоритетов проводимой нами государственной политики. В стране введены в эксплуатацию Международный научно-клинический центр физиологии, Международный оздоровительно-реабилитационный центр и другие медицинские учреждения. Деятельность по охране здоровья населения и впредь будет в поле зрения государства.

Конструктивные реформы реализованы в сферах науки и образования. Мы будем всегда уделять огромное внимание воспитанию образованного, эрудированного и патриотично настроенного поколения, поддержке начинаний молодёжи.

Нами проводится большая работа по массовому привлечению молодых граждан к спорту и повышению спортивного престижа страны на международной арене: на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций была принята инициированная Туркменистаном Резолюция «Игры дружбы Организации Объединённых Наций». Вместе с тем Ашхабад объявлен Городом новых спортивных возможностей Содружества.

Всё это стало очередным признанием весомого вклада нашего государства в развитие спорта и продвижение спортивной дипломатии.

Дорогие туркменистанцы!

В нынешнем году наша страна избрана в члены Комиссии Организации Объединённых Наций по социальному развитию на 2025–2029 годы. На основании Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций по инициативе Туркменистана, 2025 год объявлен «Международным годом мира и доверия». Единогласно приняты и Резолюции «Центральная Азия – зона мира, доверия и сотрудничества», ­«Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии» – они имеют огромное значение в укреплении взаимодействия с Организацией Объединённых Наций. Поддержка упомянутых международных инициатив Туркменистана большинством стран-членов Организации Объединённых Наций для нас огромная честь, и вместе с тем в очередной раз наглядно проявила их ориентированность в интересах всего человечества и признание со стороны мирового сообщества.

В году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» мы на высоком уровне провели Международный форум «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития». Данный Форум, приуроченный к 300-летию Махтумкули Фраги, значительно повысил авторитет Туркменистана как миролюбивого государства. За большие заслуги в сборе, бережном сохранении, изучении и популяризации богатого литературного наследия выдающегося мастера художественного слова наши соотечественники и иностранные граждане были награждены юбилейной медалью Туркменистана «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» и памятным знаком.

В 2024 году город Анау получил престижный статус культурной столицы тюркского мира, и в этом плане было организовано множество международных мероприятий.

Нами также проводится большая работа по развитию национальной культуры, сохранению нашего наследия и их популяризации. Уходящий год ознаменован чередой культурных мероприятий международного уровня, Днями культуры. Огромную роль в контексте обогащения культуры и искусства нашего народа сыграла Неделя культуры в городе Аркадаг. В наступающем году Неделю культуры мы на высоком уровне проведём в Ахалском велаяте.

В целом уходящий 2024 год ознаменован большими трудовыми достижениями и приумножением авторитета и славы суверенной Отчизны.

Уважаемые друзья!

В предстоящем году у нас в стране и за рубежом состоятся масштабные международные мероприятия по случаю объявления Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 2025 года «Международным годом мира и доверия». Мы также на высоком уровне отметим знаменательную дату – 30-ю годовщину нейтралитета Туркменистана.

Мы и впредь продолжим нашу деятельность по поддержанию мира и доверия на планете, достижению Целей устойчивого развития.

Дорогие соотечественники!

В целях повышения благосостояния граждан мы с 1 января нового года вновь повысим на 10 процентов размеры заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.

Новый год, который мы встречаем со светлыми мечтами, также будет весьма успешен и полон новых свершений. В достижении этих грандиозных целей мы надеемся на силу и энергию наших граждан, их упорство в труде. Вместе с нашим мужественным народом мы будем усердно работать для превращения любимой Отчизны в край, где царят счастье и процветание.

Дорогие соотечественники!

Мы на пороге нового, 2025 года, и здесь от всей души желаю вам крепкого здоровья и больших успехов!

Пусть новый год станет годом мира, благополучия, доверия и достатка на планете! Пусть в ваших домах всегда будут единство и изобилие, а дни наполнены счастьем!

С Новым, 2025 годом!», – говорится в послании главы государства.