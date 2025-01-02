Президент Туркменистана объявил о продолжении экономического стимулирования аграрного сектора

В новогоднем обращении к народу Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил о продолжении целевых мер по экономическому стимулированию тружеников полей, сообщает TDH.

«В уходящем году были повышены государственные закупочные цены на выращиваемые на нашей щедрой земле хлопок и пшеницу. Неутомимые земледельцы блестяще справились с договорными обязательствами, сдав государству более 1 миллиона 400 тысяч тонн отборного зерна: собранный высокий урожай хлебов – богатство родного народа и суверенной Отчизны, источник изобилия и достатка. В будущем мы намерены продолжать целевые меры по экономическому стимулированию тружеников полей и укреплению материально-технической базы отрасли», – сказал глава государства.