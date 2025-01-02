После праздников: сколько можно хранить салаты до утилизации

После новогоднего застолья многие сталкиваются с вопросом сохранности оставшихся салатов. Самыми недолговечными являются салаты с консервированными овощами и варёными яйцами — их срок хранения после заправки всего 6 часов.

Салаты с морепродуктами без заправки хранятся 12 часов. Классические праздничные салаты — овощные, мясные и с птицей — можно хранить до 18 часов без заправки, но после добавления майонеза или другого соуса срок сокращается до 12 часов.

Дольше всего хранятся салаты из маринованных, солёных и квашеных овощей — до 36 часов. При малейших сомнениях в свежести салата рекомендуется его утилизировать во избежание пищевых отравлений.