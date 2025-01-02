Основные достижения Туркменистана в 2024 году, прошедшем под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги»

В Туркменистане 2024 год прошел под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги». По случаю этой знаменательной даты в южной части столицы был открыт монумент Махтумкули Фраги и одноимённый культурно-парковый комплекс.

Памятник Махтумкули Фраги был также установлен Астане (Республика Казахстан), в Ашхабаде успешно прошёл Международный форум «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития», посвящённый юбилею выдающегося поэта и мыслителя.

Работа, осуществляемая в стране в рамках глубокого изучения жизни и творческого пути Фраги, получила большую поддержку со стороны авторитетных международных организаций и государств мира. Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила 2024 год «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги», собрание его рукописей включено в международный реестр программы ­ЮНЕСКО «Память мира». Также 300-летний юбилей поэта внесён в Список памятных дат, отмечаемых совместно с ­ЮНЕСКО в 2024–2025 годах.

В течение 2024 года были проведены на государственном и международном уровнях научные конференции, творческие встречи, показ кинофильмов и сценических постановок, литературные вечера и конкурсы, приуроченные к юбилейной дате. В штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке и ЮНЕСКО в Париже в рамках многочисленных авторитетных международных, региональных структур организованы торжественные мероприятия в честь великого классика.

В году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» внешняя политика страны, основанная на принципах миролюбия, была ознаменована большими успехами.

По инициативе Туркменистана в 2024 году Генеральная Ассамблея ООН приняла ряд резолюций во имя мира, устойчивого развития и процветания как в регионе, так и в глобальном масштабе.

Вручение городу Аркадаг наград – «За выдающиеся достижения в области «умного города», «Иностранный «умный город», «За большой вклад во Всемирную выставку «умных городов», в области качества от Европейского общества исследований качества, а также присвоение «Бриллиантовой категории» престижной награды «Выбор качества-2024» – стала в ряду важнейших событий завершающегося года.

В соответствии с задачами, предусмотренными в Программе Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах, Национальной программе Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года, в завершающемся году были введены в строй объекты социально-культурного и производственного назначения, инженерные системы, автомобильные дороги и др.

На туркмено-афганской границе на железнодорожном переходе Серхетабат–Тургунди был сдан в эксплуатацию железнодорожный мост протяжённостью 177 метров, осуществляется реализация проекта транснационального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, а именно участка газопровода Серхет­абат–Герат, оптико-волоконной линии связи Серхетабат–Герат, именуемых «Arkadagyň ak ýoly», складского комплекса в «сухом порту» железнодорожной станции ­Тургунди, также дан старт работам по прокладке первой очереди железной дороги Тургунди–Герат участка Тургунди–Санабар.

Большие успехи достигнуты в торгово-экономической, сельскохозяйственной, топливно-энергетической, транспортно-коммуникационной сферах.

В культурной жизни страны значимыми событиями стали VI Венский бал, прошедший в городе Аркадаг, II Театральный фестиваль стран-членов ТЮРКСОЙ и состоявшиеся в его рамках итоговое заседание членов Ассоциации музеев ТЮРКСОЙ, встреча писателей и конференция художников.

Новый, 2025 год будет проходить под девизом «Международный год мира и доверия», утверждённым Президентом Сердаром Бердымухамедовым. Этот девиз призван способствовать дальнейшему укреп­лению мировых позиций государства, сообщает ТДХ.