Кулинарный фестиваль в Аркадаге объединил вкусы народов мира

В городе Аркадаг состоялся международный фестиваль New Year Fest 2025, где студенты Международной академии коневодства представили разнообразие национальных кухонь мира.

Мероприятие было организовано клубом ЮНЕСКО «Ахалтекинские кони — послы мира», сообщает официальный сайт Института международных отношений МИД Туркменистана.

Участники продемонстрировали кулинарные традиции восьми стран, включая Туркменистан, Индию, Китай, Францию, Россию, Германию, Узбекистан и Турцию. Фестиваль посетила Чинар Рустемова, ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО.

По итогам мероприятия жюри определило и наградило авторов лучших кулинарных презентаций. Фестиваль стал ярким примером культурного обмена между странами и народами в преддверии Нового года.