Цянь Найчэн: «Мы готовы совместно работать над созданием китайско-туркменского Сообщества единой судьбы!»

Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Туркменистане Цянь Найчэн выступил на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» со статьей, в которой раскрываются истоки тесных китайско-туркменских взаимоотношений на протяжении многих столетий через призму объединяющего народы творчества Махтумкули Фраги.

Махтумкули Фраги – известный поэт и мыслитель туркменского народа, пользуется большой популярностью как в Китае, так и в других странах мира, отмечает посол. 25 декабря в Ашхабаде успешно состоялась презентация сборника стихов Махтумкули Фраги на китайском и туркменском языках, в которой принял участие и выступил с речью Цянь Найчэн. «Я искренне рад и горд этому», — подчеркнул он.

Впервые Китай опубликовал сборник стихов Махтумкули Фраги на китайском языке в 2000 году, а в 2014 году в ознаменование 290-летия со дня его рождения сборник стихов был переиздан. В этом году впервые был опубликован двуязычный китайско-туркменский сборник стихов Махтумкули, который получил широкое признание среди китайских читателей.

«На протяжении трёхсот лет идеи Махтумкули не только глубоко сформировали духовную идентичность туркменского народа, но и обогатили сокровищницу человеческой цивилизации. И сегодня, в XXI веке, его творчество продолжает вдохновлять людей», — подчеркивает в своей статье посол.

Китайские учёные раскрыли важную деталь: 1724 год, когда 300 лет назад родился Махтумкули Фраги, был китайским лунным годом Дракона. В этом году мы отметили 300-летие со дня рождения Махтумкули, которое также является китайским лунным годом Дракона. Спустя ещё 2700 лет, когда люди будут праздновать 3000-летие со дня рождения Махтумкули, тот год тоже будет китайским лунным годом Дракона.

«Это напоминает мне о важном выступлении Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты уважаемого Гурбангулы Бердымухамедова о «драконе» в марте этого года. Он отметил, что научный анализ изображений драконов на мечети Сейита Джемалетдина в Анау подтверждает, что они имеют сходство с китайским изобразительным искусством. По мнению учёных, это сходство свидетельствует о существовании в средневековье активных контактов между туркменскими и китайскими мастерами», — заявил посол.

В 49 году до нашей эры предки туркмен подписали с народом Китая договор, получивший название «Клятвенный договор». Подобное соглашение свидетельствовало о близости двух народов.

«Мы готовы идти вперёд с туркменскими друзьями, чтобы в полной мере реализовать важные договорённости глав двух стран, укреплять пронизанную прошлым, нынешнюю и будущую дружбу и братство между нашими народами, осуществлять более всестороннее, сбалансированное, пространственное и высококачественное сотрудничество во всех сферах, а также совместно работать над созданием более тесного китайско-туркменского Сообщества единой судьбы!», — говорится в статье.