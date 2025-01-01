Президент Узбекистана поздравил Сердара Бердымухамедова с наступающим Новым годом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное послание Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и народу Туркменистана с наступающим 2025 годом, сообщает TDH.

В своем послании Мирзиёев отметил, что в уходящем году отношения между Узбекистаном и Туркменистаном, основанные на стратегическом партнёрстве, значительно укрепились и вышли на новый уровень. Он выразил уверенность, что в следующем году сотрудничество между двумя странами продолжит развиваться благодаря совместным усилиям и обменам визитами на высшем уровне.

Шавкат Мирзиёев также пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в государственной деятельности, а народу Туркменистана – мира и процветания.