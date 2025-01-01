Президента Туркменистана с наступающим Новым годом поздравил глава Таджикистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил с наступающим Новым годом Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, сообщает TDH.

В своем послании Рахмон отметил важные меры, принятые в 2024 году для развития таджикско-туркменских отношений дружбы и сотрудничества. Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей между двумя странами в 2025 году, подчеркнув важность взаимопонимания, уважения и доверия.

Эмомали Рахмон пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья, семейного счастья и успехов, а народу Туркменистана – мира и процветания.