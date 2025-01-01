Мировые лидеры поздравили Президента Туркменистана с наступающим Новым годом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов получил поздравительные послания с наступающим Новым годом от лидеров различных стран, сообщает TDH.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразили свои наилучшие пожелания и отметили важность укрепления дружеских и стратегических отношений между их странами и Туркменистаном.

Лидеры пожелали Сердару Бердымухамедову успехов в его государственной деятельности и процветания народу Туркменистана.