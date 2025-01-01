Граждане Туркменистана приглашаются к бесплатному обучению в российских вузах

Граждане Туркменистана приглашаются получить образование в ведущих российских университетах бесплатно по следующим уровням: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура, дополнительное профессиональное образование, ассистентура-стажировка. Об этом сообщается на сайте Посольства РФ в Туркменистане.

Для этого необходимо создать учётную запись на сайте: https://education-in-russia.com до 15 января 2025 года включительно.

В инструкции к заполнению заявки отмечается:

«При регистрации необходимо прикрепить документы для первого этапа отбора, а также обязательно нажать на кнопку «Отправить заявку». Статус вашей заявки должен смениться с «Черновик» на «На проверке РЗУ». Если этого не сделать, то она станет недействительной, и кандидат потеряет возможность стать участником квотной кампании 2025/2026 учебного года».

Для первого этапа отбора для граждан Туркменистана требуется следующий список документов:

Скан анкеты (формируется системой);

Скан согласия на обработку персональных данных (формируется системой);

Скан заграничного паспорта Туркменистана;

Скан документа об образовании (табель итоговых оценок за предыдущий класс/аттестат об окончании школы; выписка оценок из деканата/диплом о высшем образовании).

Необходимые документы для первого этапа отбора для бипатридов: