В педагогическом вузе Туркменистана открыты вакансии преподавателей

В педагогическом вузе Туркменистана открыты вакансии преподавателей

В Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди открыты вакансии на 2-е полугодие 2024-2025-го учебного года:

  • преподавателя английского языка и литературы – 6 (на кафедру иностранных языков)
  • преподавателя английского языка и литературы – 2 (на кафедру романо-германских языков и литературы с методикой их преподавания)
  • преподавателя немецкого языка и литературы – 2 (на кафедру романо-германских языков и литературы с методикой их преподавания)
  • преподавателя русского языка и литературы – 1 (на кафедру иностранных языков)
  • преподавателя русского языка и литературы – 1 (на кафедру русского языка и литературы с методикой их преподавания)
  • преподавателя физики и информатики – 1
  • преподавателя географии – 2
  • преподавателя китайского языка и литературы – 2
  • преподавателя персидского языка и литературы – 1
  • преподавателя педагогики – 1
  • преподавателя математики – 1 (на кафедру теории и методики преподавания в начальных классах).

Как сообщается на сайте вуза, требования к кандидатам следующие:

  • Иметь диплом о высшем образовании специалиста или магистра с отличием или с хорошими оценками
  • Иметь стаж педагогической работы по своей специальности не менее 3-х лет.
  • В конкурсе могут принять участие преподаватели не старше 45 лет.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсном отборе:

  • Заявление на имя ректора
  • Оригинал диплома о высшем образовании
  • Приложение к диплому / Выписка из зачетной книжки
  • Характеристика с последнего места работы
  • Личная анкета
  • Копия трудовой книжки
  • Копия паспорта.

Сроки приема заявлений: 04.01.2025г. – 04.02.2025г.

Конкурсный отбор будет проходить в период с 06.02.2025г. – 08.02.2025г.

Место проведения конкурса: Лебапский велаят, город Туркменабат, ул. Шабенде, 7.