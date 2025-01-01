В педагогическом вузе Туркменистана открыты вакансии преподавателей

В Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди открыты вакансии на 2-е полугодие 2024-2025-го учебного года:

преподавателя английского языка и литературы – 6 (на кафедру иностранных языков)

преподавателя английского языка и литературы – 2 (на кафедру романо-германских языков и литературы с методикой их преподавания)

преподавателя немецкого языка и литературы – 2 (на кафедру романо-германских языков и литературы с методикой их преподавания)

преподавателя русского языка и литературы – 1 (на кафедру иностранных языков)

преподавателя русского языка и литературы – 1 (на кафедру русского языка и литературы с методикой их преподавания)

преподавателя физики и информатики – 1

преподавателя географии – 2

преподавателя китайского языка и литературы – 2

преподавателя персидского языка и литературы – 1

преподавателя педагогики – 1

преподавателя математики – 1 (на кафедру теории и методики преподавания в начальных классах).

Как сообщается на сайте вуза, требования к кандидатам следующие:

Иметь диплом о высшем образовании специалиста или магистра с отличием или с хорошими оценками

Иметь стаж педагогической работы по своей специальности не менее 3-х лет.

В конкурсе могут принять участие преподаватели не старше 45 лет.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсном отборе:

Заявление на имя ректора

Оригинал диплома о высшем образовании

Приложение к диплому / Выписка из зачетной книжки

Характеристика с последнего места работы

Личная анкета

Копия трудовой книжки

Копия паспорта.

Сроки приема заявлений: 04.01.2025г. – 04.02.2025г.

Конкурсный отбор будет проходить в период с 06.02.2025г. – 08.02.2025г.

Место проведения конкурса: Лебапский велаят, город Туркменабат, ул. Шабенде, 7.