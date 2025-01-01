В педагогическом вузе Туркменистана открыты вакансии преподавателей
В Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди открыты вакансии на 2-е полугодие 2024-2025-го учебного года:
- преподавателя английского языка и литературы – 6 (на кафедру иностранных языков)
- преподавателя английского языка и литературы – 2 (на кафедру романо-германских языков и литературы с методикой их преподавания)
- преподавателя немецкого языка и литературы – 2 (на кафедру романо-германских языков и литературы с методикой их преподавания)
- преподавателя русского языка и литературы – 1 (на кафедру иностранных языков)
- преподавателя русского языка и литературы – 1 (на кафедру русского языка и литературы с методикой их преподавания)
- преподавателя физики и информатики – 1
- преподавателя географии – 2
- преподавателя китайского языка и литературы – 2
- преподавателя персидского языка и литературы – 1
- преподавателя педагогики – 1
- преподавателя математики – 1 (на кафедру теории и методики преподавания в начальных классах).
Как сообщается на сайте вуза, требования к кандидатам следующие:
- Иметь диплом о высшем образовании специалиста или магистра с отличием или с хорошими оценками
- Иметь стаж педагогической работы по своей специальности не менее 3-х лет.
- В конкурсе могут принять участие преподаватели не старше 45 лет.
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсном отборе:
- Заявление на имя ректора
- Оригинал диплома о высшем образовании
- Приложение к диплому / Выписка из зачетной книжки
- Характеристика с последнего места работы
- Личная анкета
- Копия трудовой книжки
- Копия паспорта.
Сроки приема заявлений: 04.01.2025г. – 04.02.2025г.
Конкурсный отбор будет проходить в период с 06.02.2025г. – 08.02.2025г.
Место проведения конкурса: Лебапский велаят, город Туркменабат, ул. Шабенде, 7.