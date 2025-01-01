В Грузии зарегистрировали Деда Мороза в качестве интеллектуальной собственности

Грузия официально оформила права на образ Деда Мороза. Национальный центр интеллектуальной собственности страны, «Грузпатент», зарегистрировал этого сказочного персонажа в качестве своей интеллектуальной собственности, сообщает «МИР 24».

Согласно грузинским легендам, Дед Мороз, известный как Товлис Папа на востоке страны и Товлис Бабуа на западе, родом из живописного села Ушгули, расположенного в горах Сванетии. Как и его зарубежные коллеги, он покидает свой дом, чтобы поздравить детей с Новым годом. Передвигается он на ослике или лошади, а его неизменным спутником является кинжал — традиционный элемент национального костюма. В мешке с бубенчиками, который всегда сопровождает Деда Мороза, он несет детям сладкие подарки: чурчхелу, козинаки и мандарины.

Грузинский Дед Мороз обходится без внучки и самостоятельно раздает подарки. Чтобы порадовать как можно больше детей, на время новогодних праздников резиденция грузинского Деда Мороза располагается в центре Тбилиси.