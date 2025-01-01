Владимир Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с наступающим Новым годом

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, сообщает TDH.

Согласно сообщению, Президент Путин отметил, что отношения между Россией и Туркменистаном успешно развиваются в духе углублённого стратегического партнёрства. Положительную динамику демонстрирует двусторонний торговый оборот, реализуются перспективные совместные проекты в промышленной, транспортной, культурно-гуманитарной и других сферах.

«Уверен, что мы продолжим наш конструктивный диалог и последовательную работу по двусторонней и международной повестке дня. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и в Каспийском регионе», – подчеркнул глава РФ.

Владимир Путин пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всем гражданам Туркменистана – счастья и процветания.