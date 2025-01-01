Ваагн Хачатурян поздравил Сердара Бердымухамедова с наступающим Новым годом

Президент Армении Ваагн Хачатурян поздравил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с наступающим Новым годом, сообщает TDH.

«Уверен, что обсуждения, состоявшиеся в рамках моего визита в Туркменистан, будут способствовать укреплению сотрудничества и дальнейшему развитию двусторонних отношений», – говорится в сообщении.

Глава Армении пожелал Президенту Сердару Бердымухамедову и дружественному туркменскому народу в предстоящем году мира и благополучия, а также процветания и экономического прогресса Туркменистана.