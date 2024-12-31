Численность населения планеты увеличилась на 82 миллиона человек в 2024 году

По данным Германского фонда мирового населения (DSW), глобальная численность населения показала рост в 2024 году, увеличившись примерно на 82 миллиона человек. Согласно прогнозам организации, к 1 января 2025 года общее число жителей планеты достигнет 8,156 миллиарда человек, сообщает ТАСС.

Исследование показало, что основной прирост населения происходит на африканском континенте. Эксперты DSW прогнозируют, что в течение следующих двадцати лет население Африки может более чем удвоиться. При этом численность населения Германии осталась стабильной на уровне 84 миллионов человек.

Организация Объединенных Наций предполагает, что к 2037 году население Земли впервые в истории может преодолеть отметку в 9 миллиардов человек.