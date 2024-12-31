Туркменские спортсмены примут участие в чемпионате Азии по фехтованию среди кадетов и юниоров в Кувейте

Национальная сборная Туркменистана по фехтованию примет участие в чемпионате Азии среди кадетов (U17) и юниоров (U21), который пройдёт в феврале 2025 года в Кувейте, сообщила газета «Нейтральный Туркменистан».

По словам председателя Федерации фехтования Туркменистана Мереда Мередова, в рамках подготовки к международным соревнованиям в середине января в Ашхабаде состоится национальное первенство в этих возрастных категориях.

Результаты турнира станут определяющими при формировании окончательного состава сборной страны для участия в континентальном чемпионате.