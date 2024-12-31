Пять медалей завоевали туркменские фехтовальщики на чемпионате Центральной Азии в Ташкенте

Юные туркменские спортсмены завоевали пять медалей на чемпионате Центральной Азии по фехтованию среди детей до 12 и 14 лет в Ташкенте. В их активе две золотые, одна серебряная и две бронзовые награды в соревнованиях на шпагах, сообщила газета «Нейтральный Туркменистан».

В турнире участвовали около 1000 спортсменов из пяти стран – Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Они соревновались в трёх дисциплинах: шпага, сабля и рапира.

Наибольшего успеха туркменские спортсмены добились в категории девочек до 12 лет. В личном первенстве весь пьедестал заняли представительницы Туркменистана – в финальном поединке Зейнеб Абдуллаева с минимальным преимуществом (10:9) победила свою соотечественницу Дженнет Мамедову.

На пути к финалу Зейнеб Абдуллаева продемонстрировала исключительное мастерство: в четырёх из пяти предварительных поединков соперницы не смогли нанести ей ни одного укола. Лишь в одном бою ей засчитали два укола. Этот результат обеспечил спортсменке первый номер посева. Дженнет также уверенно провела предварительный этап, пропустив всего пять уколов в шести поединках.

Вторую золотую медаль туркменские спортсменки завоевали в командных соревнованиях той же возрастной категории. Команда в составе сестёр Зейнеб и Элиф Абдуллаевых (10 лет) и Дженнет Мамедовой уверенно прошла весь турнирный путь. В полуфинале они победили команду Казахстана (36:23), а в финале разгромили хозяек соревнований – команду Узбекистана (36:16).

В категории мальчиков до 12 лет отличился Даниэль Воронин, завоевавший две бронзовые медали – в личном и командном первенстве. В личных соревнованиях он показал характер в четвертьфинале, когда сумел переломить ход встречи, уступая 1:6, и победил со счётом 10:9.

В командных соревнованиях Даниэль вместе с Хемрой Ханмедовым и казахстанцем Умаром Умаевым в составе смешанной команды завоевал бронзу. В четвертьфинале они победили первую команду Узбекистана (17:12), но в полуфинале уступили со счётом 26:35.

Подготовкой туркменских спортсменов занимаются тренеры столичной спортивной школы №7 Вячеслав Воронин и Джуманазар Довлетназаров, студент 5-го курса Туркменского государственного института физической культуры и спорта.