Какие фильмы покажут в киноцентре «Ашхабад» в праздничные дни

В праздничные дни ашхабадцы и гости столицы смогут посетить показы комедийных фильмов в столичном киноцентре «Ашхабад».

Так, сегодня вечером здесь покажут фильм «Мой любимый чемпион», начало в 19:00.

Расписание на 31 декабря:

Комедия «Охотники за сокровищами», начало в 15:00

Комедия «Я — эльф», начало в 17:00

Комедия «Один дома», начало в 19:00

Расписание на 1 января 2025 года :

Комедия «Причина Рождества», начало в 15:00

Комедия «Непослушники.ч.3», начало в 17:00

Комедия «Один дома. Ч. 2», начало в 19:00

Стоимость одного билета на киносеанс – 15 манат, детям младше 5 лет – 5 манат.

Телефоны для справок: (+99312) 93 44 80, 93 44 83.