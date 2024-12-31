Какая погода будет в Туркменистане на новогодние праздники

В Туркменистане на новогодние праздники ожидается переменная облачность, местами дожди, средняя температура воздуха составит около 10 градусов тепла.

В Ашхабаде пасмурно. Днём +10…+12°C. Ночью 0…+2°C. Также в новогоднюю ночь возможен небольшой дождь.

В Ахалском велаяте облачно. Днём температура составит +5…+10°C. Ночью +4…+3°C. В выходные дни ожидается ясная погода без осадков.

В Балканском велаяте дождливо и ветрено. Днём температура воздуха поднимется до +9…+11°C. Ночью +2…+5°C.

В Марыйском велаяте возможен небольшой дождь. Днём температура составит +8…+10°C. Ночью 0…+5°C.

В Лебапском велаяте ожидаются дожди. Днём +3…+8°C. Ночью 0…–2°C.

В Дашогузском велаяте облачно с кратковременными дождями. Днём воздух прогреется до +3…+7 °C. Ночью ожидается снижение температурных показателей до –2…+1°C.

Источник: «Туркменистан: Золотой век»