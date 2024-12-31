Зарубежные визиты Президента Туркменистана в 2024 году

В 2024 году Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов продолжил активную внешнеполитическую деятельность, совершив серию важных международных визитов, укрепляющих позиции страны на мировой арене. География поездок главы государства охватила как традиционных партнеров в СНГ, так и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Первым значимым международным мероприятием стал визит в Москву 9 мая для участия в торжествах, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ходе визита Сердар Бердымухамедов вместе с лидерами других государств принял участие в военном параде на Красной площади и церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Этот визит имел особое символическое значение, учитывая, что более 265 тысяч туркменистанцев сражались на фронтах Великой Отечественной войны, из которых 104 были удостоены звания Героя Советского Союза.

Август ознаменовался важным визитом в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Визит совпал с периодом активного развития туркмено-казахстанских отношений – товарооборот между странами увеличился на 28% за прошедший год. В ходе встречи обсуждались крупные инфраструктурные проекты, включая строительство автомагистрали «граница Казахстана – Гарабогаз – Туркменбаши» протяженностью 225 километров.

В сентябре Президент Туркменистана вновь посетил Астану, где принял участие во втором саммите «Центральная Азия – Германия». Этот формат встречи подчеркнул растущую роль государств Центральной Азии в международной политике и их стремление к диверсификации внешнеэкономических связей.

Особое значение имел октябрьский визит в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, где было принято решение о сопредседательстве Туркменистана в Содружестве в 2025 году совместно с Россией. Позже в том же месяце состоялся исторический визит в Казань для участия в XVI Саммите БРИКС – первое участие Туркменистана в мероприятиях этого влиятельного международного объединения.

Значимым событием конца года стал официальный визит Президента в Малайзию 18-20 декабря, в ходе которого были подписаны важные двусторонние документы и намечены новые направления сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Этот визит стал важным шагом в укреплении связей Туркменистана со странами АСЕАН.

Завершающим аккордом международной деятельности Президента в 2024 году стало участие в неформальном саммите глав СНГ в Санкт-Петербурге 25 декабря, где лидеры семи стран Содружества обсудили итоги года и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Активная внешнеполитическая деятельность Сердара Бердымухамедова в 2024 году отразила приверженность Туркменистана принципам многовекторной дипломатии и стремление к развитию взаимовыгодного сотрудничества как с традиционными партнерами, так и с новыми странами-участницами международного диалога.