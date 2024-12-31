Глава Австрийско-Туркменского Общества поздравила «Туркменпортал» с наступающим Новым годом

Президент Австрийско-Туркменского Общества Неда Бергер направила поздравительную телеграмму коллективу интернет-издания «Туркменпортал» в преддверии 2025 года. В своем обращении она особо отметила профессионализм редакции в освещении совместных проектов и подготовке интервью, которые находят отклик у читателей не только в Туркменистане, но и в Австрии и других странах.

В поздравительном послании глава Общества пожелала изданию дальнейших успехов в работе, реализации новых проектов и расширения профессиональных горизонтов. Неда Бергер также выразила надежду на продолжение плодотворного сотрудничества в наступающем году.

«Крепкого здоровья, счастья, благополучия всем вам и каждому из вас в Новом году!», – пожелала Бергер коллективу «Туркменпортала».

Австрийско-Туркменское Общество является давним партнером «Туркменпортала», активно способствуя развитию информационного обмена между двумя странами.