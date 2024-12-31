В Туркменском государственном институте физической культуры и спорта отметили успехи вуза в 2024 году

На торжественном собрании в Туркменском государственном институте физической культуры и спорта подвели итоги 2024 года, отметив достигнутые успехи за этот период.

Как сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана, в 2024 году студенты-спортсмены Туркменского государственного института физической культуры и спорта приняли участие в 41 международном соревновании, завоевав 49 золотых, 35 серебряных, 43 бронзовые медали — всего 127 наград.

На 151 спортивном соревновании, проведённом внутри страны, было завоевано 855 медалей.

В вузе проведено 52 республиканских спортивных соревнования, на которых особое внимание уделялось выявлению талантливых спортсменов.

Было отмечено, что в этом году вуз стал членом Международной ассоциации университетов физической культуры и спорта, которая объединяет более 60 ведущих вузов мира, специализирующихся в области физической культуры и спорта.

В знаменательный год студенты вуза неоднократно принимали участие в различных олимпиадах и конкурсах, завоевывая престижные награды.

В течение года были официально опубликованы 6 учебников, 3 учебных пособия и 2 научных сборника, подготовленных вузом.

По итогам года старший преподаватель кафедры борьбы и единоборств Дженнет Гелдибаева была признана лучшим преподавателем года.

Преподаватели кафедры медико-биологического обеспечения спорта, активно участвовавшие в научно-исследовательской деятельности Центра научно-методической работы «Олимп», показали высокие результаты.

Студентом-спортсменом года стал студент 3-го курса факультета олимпийских видов спорта, чемпион мира по тяжёлой атлетике Шахзадбек Матякулов.

Студентом-примером года признан студент 4-го курса факультета спорта Сердаргелди Нурмухаммедов.

Лучшим спортивным журналистом года был признан студент 4-го курса факультета физической культуры Агабай Акмырадов.