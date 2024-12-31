В Туркменистане издано учебное пособие «Спортивная фотожурналистика», подготовленное заведующим отделом науки Туркменского государственного института физической культуры и спорта Шамухамметом Непесовым, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Пособие выпущено издательством «Ылым» и предназначено для студентов, изучающих журналистику.

В учебнике рассматриваются виды спортивной фотожурналистики, даются рекомендации по написанию статей на спортивные темы и их фотооформлению, анализируется подача спортивных фоторепортажей в туркменских СМИ.

Учебное пособие состоит из введения и таких разделов, как: «Цель и задачи дисциплины», «История возникновения фотографии», «Общие сведения из истории фотожурналистики», «Фотожурналистика в туркменской прессе», «Из истории туркменской прессы», «Роль спорта в обществе», «Спорт как направление фотожурналистики», «Первые спортивные газеты и журналы», «Туркменские спортивные фотожурналисты», «Помощь спортивному фотожурналисту: как фотографировать спортивные соревнования», «Особенности фотографирования в зависимости от видов спорта», «Интернет и спортивная фотожурналистика», «Жанры спортивной фотожурналистики», «Фотолаборатории», «Спортивная фотожурналистика и этика».