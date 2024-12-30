Toyota выпустит две новых версии RAV4: Dark Side и Outdoor Lifestyle

Toyota анонсировала две новые версии кроссовера RAV4, которые дебютируют на Токийском автосалоне в январе 2025 года, передает ITHome.

Первая из них — футуристический RAV4 Dark Side Performance Edition. По словам представителя компании, эта версия «представляет собой футуристическую модель, демонстрирующую новый облик RAV4, который полностью отличается от традиционного внешнего вида RAV4. Будущее мобильности в научно-фантастических фильмах, анимации и играх воплощается в жизнь».

Автомобиль выделяется массивным воздухозаборником, уникальными световыми элементами и закрытой решеткой радиатора. Колесные арки увеличены, что подчеркивает его нестандартный облик. Вопрос о серийном производстве этой версии пока остается открытым.



Вторая новинка — Toyota RAV4 Outdoor Lifestyle Package. Эта модель ориентирована на любителей активного отдыха. Она оснащена багажниками на крыше, вседорожными шинами и усиленными колесными арками, что делает ее подходящей для путешествий по сложным маршрутам.

Токийский автосалон пройдет с 10 по 12 января 2025 года.