Туркменская делегация посетила заповедник на территории Узбекистана

Делегация Туркменистана в период с 16 по 20 декабря посетила с рабочим визитом узбекский город Термез и территорию Сурханского государственного природного заповедника.

Визит состоялся в рамках проекта Центра сохранения больших ландшафтов (CLLC) «Улучшение потенциала и связанности между заповедниками Туркменистана и Узбекистана».

Целью проекта является содействие сохранению биологического разнообразия Кугитангского горного хребта, оказание поддержки в подготовке транснационального номинационного досье «Горная экосистема Кугитанг» для подачи в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО путем сотрудничества с Узбекистаном, сообщает nCa.

В рамках поездки состоялся обмен опытом по охране, инспектированию, мониторингу природных территорий Сурханского государственного природного заповедника и проведению научно-исследовательских работ, а также проведен двухдневный семинар на тему «Сохранение связанности (целостности), развитие экологических коридоров для Сурханского государственного природного заповедника».

В рабочей поездке приняли участие: Ислам Аннамамедов (ассистент проекта CLLC), Махмутгурбан Досов (заместитель начальника Управления охраны растительного и животного мира МООСТ), Сердар Чолиев (заместитель директора Койтендагского государственного природного заповедника), Шанияз Менглиев (начальник научного отдела Койтендагского государственного природного заповедника), Габриель Опплер (специалист по международному партнерству CLLC), Мария Грицина (Институт зоологии Академии Наук РУ), Сарвар Ахмедов (Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУ), а также представители со стороны Республики Узбекистан.

Сурханский заповедник примыкает к Койтендагскому (Туркменистан). Оба заповедника являются частью единой Памиро-Алтайской горной экосистемы. На территории заповедников встречаются схожие виды животных и растений. Это и обуславливает необходимость трансграничного сотрудничества с целью сохранения этих уникальных природных экосистем и мигрирующих видов животных.

Туркменские специалисты также посетили центр и научный музей Сурханского заповедника в городе Шерабад.