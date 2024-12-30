Производитель эмблем для Mercedes и Audi объявил о банкротстве

Основанная в 1796 году немецкая компания Gerhardi Kunststofftechnik GmbH прекратила свою деятельность на фоне финансовых трудностей. Компания объявила о банкротстве. Это событие затронет около 1,5 тысяч сотрудников, сообщает Bloomberg.

Компания производила хромированные элементы для ведущих немецких автопроизводителей, включая фирменные эмблемы для Mercedes-Benz, решетки радиаторов с четырьмя кольцами для Audi, а также кузовные накладки для BMW. В последние годы она столкнулась с ростом затрат и падением спроса на свою продукцию.

Gerhardi Kunststofftechnik — одна из многих небольших производителей, испытывающих трудности в условиях изменений в автопроме. Основной причиной банкротства стало ухудшение ситуации в европейской автомобильной промышленности, вызванное снижением объемов производства и переходом на электромобили. В 2024 году европейские автозаводы начали модернизацию для производства электрокаров, однако спрос на новые модели снизился.

Дополнительным фактором стало усиление конкуренции со стороны китайских автопроизводителей.