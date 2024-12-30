Новостройки-2024: какие медицинские учреждения были открыты в Туркменистане в этом году

В Туркменистане каждое новое учреждение здравоохранения – это средоточие высоких медицинских технологий и передовых практик в лечении, диагностике и профилактике заболеваний. Благодаря инновационному техническому оснащению они выведены на передовые позиции медицинской науки и практики.

И примером здесь могут служить новые медицинские центры, открытые в стране в 2024 году.

Так, в середине апреля состоялось торжественное открытие Центра охраны здоровья матери и ребёнка Марыйского велаята. Оснащённое передовым оборудованием от ведущих мировых производителей, новое медицинское учреждение стало ещё одним ярким примером особого значения, которое государство придаёт охране материнства и детства, создавая все условия для восстановления и укрепления здоровья. От Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова дар Центру были переданы два гемодиализных аппарата «Dialog+» (искусственная почка) от известной компании-производителя «B. Braun» (ФРГ).

В канун празднования Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности в столице состоялось открытие сразу двух крупных клиник: Международного оздоровительно-реабилитационного центра на 400 мест и Международного научно-клинического центра физиологии на 250 мест.

Говоря о Международном оздоровительно-реабилитационном центре, важно подчеркнуть, что это первое в Центральноазиатском регионе специализированное медицинское учреждение, основная задача которого – восстановление здоровья пациентов после перенесённых травм и заболеваний. Работа каждого из более 20 отделений Центра для детей и взрослых нацелена на обеспечение индивидуального подхода к пациенту.

Не менее уникален и Международный научно-клинический центр физиологии – сегодня он единственный в регионе. Центр оснащён самым современным оборудованием и технологиями, отвечающим мировым стандартам. Об этом свидетельствуют международные сертификаты, которых Центр был удостоен в день открытия. Работа Центра направлена на охрану здоровья населения, профилактику часто встречающихся заболеваний в регионе, оказание специализированной помощи, основанной на научных исследованиях, проведённых с помощью высокотехнологичного оборудования.

В этот же день в городе Туркменабате было открыто новое предприятие по производству глицирризиновой кислоты, а в городе Мары – административное здание Санитарно-эпидемиологической службы Марыйского велаята и города Мары, сообщается на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан».

Ранее мы сообщали, что в 2025 году в Дашогузском велаяте планируется строительство нового оздоровительного центра охраны здоровья матери и ребёнка.