Криштиану Роналду признан лучшим бомбардиром всех времён на Globe Soccer Awards

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду удостоился сразу двух наград на Globe Soccer Awards.

Футболист признан лучшим бомбардиром всех времён. За свою карьеру 39-летний португалец забил 916 голов в официальных матчах.

Вторую награду Роналду получил в качестве лучшего футболиста 2024 года на Ближнем Востоке. Он получил эту премию второй год подряд. В данной номинации футболист обошёл таких претендентов, как Рияд Марез («Аль-Ахли»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Салем Аль-Давсари («Аль-Хиляль») и Суфьян Рахими («Аль-Айн»).

Ежегодная премия Globe Soccer Awards отмечает достижения в мире футбола. Лауреаты определяются путем голосования.

Лучшим игроком 2024 года на церемонии признан Винисиус Жуниор, тренером — Карло Анчелотти (оба – мадридский «Реал»). В прошлом году аналогичные награды получили Эрлинг Холанд и Хосеп Гвардиола (оба – «Манчестер Сити»).