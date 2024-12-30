Итальянские востоковеды перевели 130 стихотворений Махтумкули Фраги

В Ашхабаде состоялась презентация сборника стихов Махтумкули Фраги на итальянском языке. Мероприятие прошло 27 декабря в Институте международных отношений МИД Туркменистана.

В презентации приняли участие представители внешнеполитического ведомства страны, главы и представители отечественной и зарубежной дипломатической службы, профессорско-преподавательский состав и студенты высших учебных заведений, а также представители СМИ.

Среди спикеров – ректор Института Гульшат Юсупова, Посол Туркменистана в Италии Тойлы Комеков, временный поверенный в делах Посольства Италии в Туркменистане Кармело Лео, а также представители научного сообщества. Через видеосвязь выступил преподаватель Римского университета международных исследований UNINT Иван Мелкумян.

Сборник состоит из 130 стихотворений, переведенных 12 итальянскими ведущими итальянскими тюркологами и востоковедами при поддержке Академии наук Туркменистана. Книга опубликована издательством L.E.G.O. S.p.A.

Участники назвали творчество Махтумкули гимном свободе и единству народа.