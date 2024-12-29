Топовых шахматистов оштрафовали за нарушение дресс-кода на чемпионате мира

На чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу в Нью-Йорке разгорелся скандал из-за нарушения дресс-кода двумя ведущими гроссмейстерами, сообщает «МИР 24».

Экс-чемпион мира Магнус Карлсен появился на партии в джинсах, за что ему был выписан штраф в 200 долларов. После отказа переодеться норвежский шахматист был дисквалифицирован.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий также столкнулся с санкциями – ему выписали аналогичный штраф за кроссовки. В отличие от Карлсена, он согласился переобуться и продолжил участие в турнире.

«Надеюсь, штраф в 200 долларов пойдет в фонд исследований моды в шахматах», – иронично отметил Непомнящий в социальных сетях.

Представители Международной шахматной федерации (ФИДЕ) выступили с официальным заявлением, подчеркнув, что правила дресс-кода существуют многие годы, известны всем участникам и применяются без исключений.

Примечательно, что подобный инцидент произошел и в прошлом году на турнире в Самарканде, когда шахматистка Анна-Майя Казарян была оштрафована за появление в кедах.