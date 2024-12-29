Президент Туркменистана поручил обеспечить соблюдение правопорядка в новогоднюю ночь

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на расширенном заседании правительства распорядился держать под строгим контролем соблюдение правопорядка в новогоднюю ночь.

Как сообщает TDH, глава государства подчеркнул важность организации дежурств во всех структурах и обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб, больниц и магазинов.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что эти меры необходимы для создания условий для хорошего отдыха граждан и празднования Нового года на высоком уровне.