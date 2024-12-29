Председатель Халк Маслахаты Туркменистана предложил провести Второй Диалог женщин Центральной Азии и России

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко предложил провести в Авазе в мае 2025 года Второй Диалог женщин Центральной Азии и России, сообщает МИД Туркменистана.

Как сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство, в ходе разговора собеседники обменялись теплыми поздравлениями и наилучшими пожеланиями в связи с приближающимся Новым годом, подтвердили обоюдную приверженность укреплению и расширению отношений стратегического партнерства между Туркменистаном и Российской Федерацией.

В ходе беседы была констатирована значимость и востребованность политического диалога, который доказал свою эффективность и соответствие интересам мира, стабильности и устойчивого развития.

Одной из тем состоявшегося разговора стало обсуждение перспектив взаимодействия в 2025 году, который по инициативе Туркменистана объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным Годом мира и доверия. В связи с чем, с новой силой встает необходимость объединения и консолидации усилий мирового сообщества в деле возврата в глобальную политику культуры диалога, уважения и толерантности.

Важнейшую роль в этом призваны сыграть женщины, с их высокой ответственностью и восприятием своей гуманистической миссии перед нынешними и будущими поколениями.

В данном контексте Национальный Лидер туркменского народа отметил успешное проведение в Туркменистане в 2022 году первого Диалога женщин государств Центральной Азии и России. Было подчеркнуто, что прошедший форум продемонстрировал стабилизирующую и созидательную роль женщин в международной жизни, дал важный импульс их активной вовлеченности в процессы активизации межгосударственных отношений.

В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов предложил Валентине Матвиенко рассмотреть возможность проведения Второго Диалога женщин государств Центральной Азии и России в мае следующего года в национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспийского моря.

Особый смысл такому мероприятию придаст тот факт, что оно подтвердит роль и историческое предназначение Каспия как моря мира, согласия, добрососедства и эффективного международного сотрудничества, места встречи, диалога и взаимопонимания. Это особенно актуально на фоне нынешних сложных тенденций в мировой политике.

Второй Диалог на Каспии также должен продемонстрировать, что этот регион все явственнее становится одним из центров ответственной международной дипломатии, средоточием созидательных импульсов сотрудничества и взаимопонимания, которые будут распространяться далеко за его пределами, отмечает МИД Туркменистана.