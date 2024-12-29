На севере Туркменистана провели новые подводящие газопроводы

В этом году в Дашогузском велаяте были проложены новые подводящие газопроводы среднего давления.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», их построили на территории села Ак Алтын генешлика «Gökýaýla» Болдумсазского этрапа, в селе Ушак оба генешлика Bereketli по улице Galkynyş города Губадаг и в ряде других мест, обслуживаемых Губадагским подразделением GHE «Boldumsazetrapgaz».

Кроме этого, здесь были проложены и коммуникации, относящиеся к внутренней распределительной сети.

Всего же в течение года только на одном участке проложено шесть с половиной километров подводящих газопроводов и два с половиной километра внутренних сетей, что позволило выполнить годовое задание по строительству новых газовых коммуникаций

Для строительства использовались высококачественные трубы различного диаметра, отличающиеся повышенной проходимостью и износоустойчивостью, способные обеспечить бесперебойную подачу голубого топлива потребителям.

Газопроводы, как правило, подводятся к новым промышленным объектам и застраиваемым территориям в городской и сельской местности.

Наряду с их строительством, в велаяте большое внимание уделяется эффективной эксплуатации действующих сетей, газораспределительного и газорегулирующего оборудования, обеспечению их стабильной и безопасной работы, отмечает источник.