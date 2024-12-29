Индию накрыли рекордные морозы

В Индии наблюдается беспрецедентное похолодание за последние несколько десятилетий. Особенно сложная ситуация сложилась в Кашмире, где впервые за долгое время полностью замерзло озеро Дал, сообщает «МИР 24».

Местным жителям приходится прилагать значительные усилия, чтобы освободить свои лодки из ледяного плена и проложить путь через замерзшую водную гладь. На улицах города люди разводят костры для обогрева. Резко вырос спрос на зимнюю одежду и одеяла, а также на традиционные корзины с горячей золой, которые местные используют для сохранения тепла.

Экстремальные температуры затронули несколько регионов страны. В отдельных районах столбики термометров опустились до рекордной отметки в минус 18 градусов Цельсия.