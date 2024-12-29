В музее туркменского ковра в Ашхабаде открылась фотовыставка

В Национальном музее туркменского ковра открылась фотовыставка, рассказывающая о женщинах, посвятивших свою жизнь сохранению и развитию искусства ковроткачества – важного элемента культурно-исторического наследия.

В открытии фотовыставки приняли участие Генеральный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемова, глава Государственного объединения «Туркменхалы» Акджемал Дурдыева, руководители дипломатических миссий, а также представители кафедр и клубов ЮНЕСКО в Туркменистане и Ассоциированной школы ЮНЕСКО в Ашхабаде.

Как сообщает «Туркменистан: золотой век», на фотографиях представлено развитие национального коврового искусства и трудовые процессы на ковровых предприятиях в Ашхабаде, Ахалском, Балканском и Марыйском велаятах. Архивные снимки запечатлели жизнь ковровщиц 1930-1940-х годов, а более поздние кадры демонстрируют современные работы и достижения в этой сфере.

Особенно впечатляют работы фотохудожника Эркина Язова. Он смог передать всю суть ковроделия и показать женщин, которые стоят за этим трудом.

– Восхищаясь ковровыми изделиями, мы порой забываем, что их создание – это тяжёлый труд, – отмечает основатель частного предприятия «El Darak» Огулгерек Дурдыева. – Процесс включает в себя чесание шерсти, плетение нитей и многое другое. Чтобы собрать фотоэкспозицию и подробнее осветить тему, мы организовали поисковые отряды по велаятам страны, взяли интервью у известных ковровщиц и обратились к фотоархивам.

Мероприятие было организовано в сотрудничестве с Секретариатом национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, Государственным объединением «Туркменхалы» и ХО «El darak».