В Дашогузе построят современный центр охраны здоровья матери и ребёнка

В Дашогузском велаяте планируется строительство нового оздоровительного центра охраны здоровья матери и ребёнка. Министерство строительства и архитектуры Туркменистана объявило тендер на возведение современного медицинского учреждения на 400 мест.

Проект реализуется по заказу Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Строительство центра станет важным шагом в развитии системы здравоохранения региона и повышении качества медицинского обслуживания населения.

Заинтересованные компании могут подать свои предложения до 11 февраля 2025 года. Заявки принимаются в Управлении маркетинга и внешнеэкономических связей Министерства строительства и архитектуры.

Для получения дополнительной информации об участии в тендере можно обратиться по телефонам: +993 12 44-46-64, +993 12 44-45-55 или по адресу: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 84.

Подробнее о тендере можете узнать перейдя по ссылке.