В восточном регионе Туркменистана наградили победителей творческого конкурса

В Лебапском велаяте подвели итоги творческого конкурса, объявленного в начале года региональным комитетом Демократической партии, объединением профсоюзов, велаятским Советом Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули и редакцией газеты «Türkmen gündogary».

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», на конкурс, посвященный 300-летию Махтумкули, принимались статьи, рассказы и стихи от всех желающих. Поскольку в Лебапе немало почитателей произведений Махтумкули Фраги, за год на рассмотрение жюри поступили сотни произведений, посвящённых творчеству туркменского классика.

Из всех авторов, участвовавших в конкурсе, жюри выбрало одиннадцать, произведения которых отличаются высокой художественностью, идейным содержанием, отвечают требованиям соответствующих жанров и условиям конкурса.

Награждение победителей конкурса проходило в Лебапской велаятской библиотеке, среди них:

пенсионеры: житель города Дарганата Овез Гурбанязов, житель генгешлика Мекан Ходжамбазского этрапа Базар Шалыев;

преподаватели Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди Шатлык Худайназаров, Байрам Акатов;

студенты этого же учебного заведения Гулнахал Сейиткулыева, Назары Бидел Вахид Назар;

учителя — средней школы № 24 Дяневского этрапа Акмырат Джумаев, средней школы № 14 Дарганатинского этрапа Нургулы Ягмыров;

бахши Сакарского городского отдела культуры Саятского этрапа Орен Атаков;

библиотекарь Центральной библиотеки Койтендагского этрапа Орал Темиров;

житель города Ходжамбаз Чарыяр Пиримкулыев.

Всем победителям в торжественной обстановке вручили почётные грамоты и ценные подарки от организаторов конкурса.