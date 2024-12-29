В восточном регионе Туркменистана наградили победителей творческого конкурса
В Лебапском велаяте подвели итоги творческого конкурса, объявленного в начале года региональным комитетом Демократической партии, объединением профсоюзов, велаятским Советом Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули и редакцией газеты «Türkmen gündogary».
Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», на конкурс, посвященный 300-летию Махтумкули, принимались статьи, рассказы и стихи от всех желающих. Поскольку в Лебапе немало почитателей произведений Махтумкули Фраги, за год на рассмотрение жюри поступили сотни произведений, посвящённых творчеству туркменского классика.
Из всех авторов, участвовавших в конкурсе, жюри выбрало одиннадцать, произведения которых отличаются высокой художественностью, идейным содержанием, отвечают требованиям соответствующих жанров и условиям конкурса.
Награждение победителей конкурса проходило в Лебапской велаятской библиотеке, среди них:
- пенсионеры: житель города Дарганата Овез Гурбанязов, житель генгешлика Мекан Ходжамбазского этрапа Базар Шалыев;
- преподаватели Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди Шатлык Худайназаров, Байрам Акатов;
- студенты этого же учебного заведения Гулнахал Сейиткулыева, Назары Бидел Вахид Назар;
- учителя — средней школы № 24 Дяневского этрапа Акмырат Джумаев, средней школы № 14 Дарганатинского этрапа Нургулы Ягмыров;
- бахши Сакарского городского отдела культуры Саятского этрапа Орен Атаков;
- библиотекарь Центральной библиотеки Койтендагского этрапа Орал Темиров;
- житель города Ходжамбаз Чарыяр Пиримкулыев.
Всем победителям в торжественной обстановке вручили почётные грамоты и ценные подарки от организаторов конкурса.