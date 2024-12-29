Арсен Шахунц провел яркий сольный концерт в Ашхабаде

В преддверии Нового года на площадке Спортивного комплекса зимних видов спорта в туркменской столице состоялся сольный концерт талантливого певца и музыканта Арсена Шахунца. Артист, родившийся в городе Мары и начавший свой творческий путь в Ашхабаде, исполнил свои хиты и любимые песни, создавая атмосферу праздника и радости.

Как сообщает газета «Нейтральный Туркменистан», концерт начался с песни «Родной Ашхабад», которая сразу завоевала сердца зрителей. Арсен Шахунц исполнил её с такой искренностью и теплотой, что зал взорвался овациями. Следующая композиция «Девочка, стоп!» также стала хитом вечера, наполнив зал романтикой и нежностью. Особое внимание привлекла песня «Öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!», написанная Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым, которая вызвала у зрителей глубокие чувства и размышления о родной стране.

Арсен Шахунц выразил благодарность Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову за возможность выступить в родной столице, подчеркнув, что Ашхабад всегда будет особенным для него городом.