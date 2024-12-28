Туркменским грузоперевозчикам сообщили о новом топливном регламенте в Латвии

Посольство Туркменистана в Республике Беларусь получило официальное уведомление от МИД Латвии касательно новых правил для международных грузоперевозчиков. Документ содержит важные изменения в законодательстве, которые вступят в силу с начала 2025 года.

По информации Государственного протокола Латвийской Республики, поправки к закону «Об акцизном налоге» устанавливают следующие ограничения:

Максимальный объем топлива в баках грузового транспорта из стран, не входящих в ЕС — 200 литров

С 1 января 2025 года коммерческий транспорт с превышением указанного лимита топлива не будет допущен на территорию Латвии

Данные правила распространяются на все транспортные компании из стран, не являющихся членами Европейского Союза, включая перевозчиков из Туркменистана.

За дополнительными разъяснениями можно обращаться в Службу государственных доходов Латвии: vid@vid.gov.lv

Подробная информация также доступна на официальном сайте Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана: www.tstb.gov.tm