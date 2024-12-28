Туркменистан и Узбекистан обсудили планы сотрудничества на 2025 год

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов в рамках визита в Ташкент провел встречу с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым. Об этом сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и наметили планы взаимодействия на предстоящий год.

В ходе переговоров дипломаты подчеркнули важность регулярных встреч на высоком и высшем уровнях для укрепления партнерства между странами.

Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обсуждению региональной и международной повестки.