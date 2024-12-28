Российский археолог Виктор Пилипко награжден юбилейной медалью Туркменистана

В Посольстве Туркменистана в Москве состоялась торжественная церемония вручения юбилейной медали «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» ведущему научному сотруднику Института археологии Российской академии наук Виктору Николаевичу Пилипко, сообщила пресс-служба туркменского диппредставительства в РФ.

Награда была присуждена в соответствии с Указом Президента Туркменистана за значительный вклад в возрождение культурного наследия и духовных ценностей туркменского народа, а также за популяризацию творчества великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Виктор Пилипко, посвятивший свою карьеру изучению археологии Туркменистана и автор более 191 научной публикации, выразил благодарность Президенту Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову за высокую оценку его труда. Награду вручил Посол Туркменистана в Российской Федерации Эсен Айдогдыев.