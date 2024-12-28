Полузащитник «Интера» Мхитарян признан лучшим футболистом Армении

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом Армении в 2024 году, он завоевал этот титул в 12-й раз, сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении (ФФА).

«Набрав 87 баллов, лучшим футболистом Армении в 12-й раз признан полузащитник итальянского «Интера» Генрих Мхитарян», – говорится в сообщении.

Вторую строчку с 62 очками занял полузащитник словацкого «Слована» Тигран Барсегян. Третье место с 24 баллами занял полузащитник российского клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян.

В голосовании участвовали клубы высшей лиги и спортивные журналисты.