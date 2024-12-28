Национальная программа Туркменистана по борьбе с туберкулезом к 2027 году перейдет на полное внутреннее финансирование

Правительство Туркменистана и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) подписали новый грант «Выход Национальной программы по борьбе с туберкулезом Туркменистана из финансирования Глобального Фонда».

Проект будет реализован с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. Бюджет составляет более 6,2 млн долларов США, выделенных Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, туберкулезом и малярией. Эта инициатива знаменует собой важный шаг на пути к обеспечению устойчивости и самодостаточности Национальной программы по борьбе с туберкулезом за счет полного перехода программы на внутреннее финансирование к 2027 году. Об этом сообщается в пресс-релизе ПРООН.

Грант будет реализован совместно с ВОЗ и Национальным обществом Красного Полумесяца Туркменистана (НОКПТ).

Туркменистан добился значительных успехов в борьбе с туберкулезом. С 2010 года Глобальный фонд инвестировал в национальную программу более 37 млн долларов США. С 2016 года Правительство Туркменистана постепенно взяло на себя финансирирование основной деятельности по борьбе с туберкулезом. К 2024 году только самые сложные и дорогостоящие методы лечения туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью поддерживаются Глобальным фондом.

Лекарственно-устойчивый туберкулез остается одной из проблем общественного здравоохранения в Туркменистане и мире, и новый проект направлен на расширение доступа к диагностическим инструментам, таким как GeneXpert, и мобильным установкам в отдаленных районах, пилотирование цифровых решений, обеспечение доступности основных лекарств и предоставление услуг поддержки пациентов посредством терапии под непосредственным наблюдением (ДОТ).

Грант также обеспечит долгосрочную устойчивость Национальной программы по туберкулезу и ее независимость от внешних источников финансирования.

Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане отмечает:

«Этот проект подчеркивает непоколебимую приверженность Туркменистана общественному здравоохранению и устойчивости. Переход Национальной противотуберкулезной программы на полное внутреннее финансирование является свидетельством лидерства и приверженности страны обязательствам снизить бремя туберкулеза в Туркменистане путем обеспечения всеобщего доступа к своевременной и качественной диагностике и лечению всех форм туберкулеза. Совместными усилиями мы сможем обеспечить каждого человека, независимо от местонахождения или обстоятельств, доступом к жизненно необходимой помощи, одновременно продолжая создавать устойчивую и справедливую систему здравоохранения».

Ранее мы сообщали, что в преддверии Нового 2025 года Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян обратилась к туркменистанцам с поздравлением.