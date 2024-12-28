В Туркменистане опубликовано новогоднее расписание общественного транспорта

С целью обеспечения высококачественного автотранспортного обслуживания населения, в канун Нового года движение автобусов по городским маршрутам будет осуществляться по следующему расписанию: с 6:00 31 декабря 2024 года до 2:00 1 января 2025 года. Также будут организованы круглосуточные такси.

Как сообщается на сайте Агентства «Туркменавтоулаглары», автобусное сообщение будет доступно в городах Ашхабад, Аркадаг, Балканабат, Туркменбаши, Дашогуз, Туркменабат и Мары.

Дополнительно будут действовать маршруты Ашхабад — Гекдепе, Ашхабад — Аннау и Гекдепе — Аркадаг.