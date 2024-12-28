В Туркменабате идет прием заявок на участие во втором цикле TechYouth Bootcamp

Проект USAID по развитию современных профессиональных навыков (YDA) совместно с учебным центром «Талим» объявили о приеме заявок на участие во втором цикле программы «TechYouth Bootcamp» в Туркменабате. Период обучения с января по июль 2025 года.

В рамках программы будет организован и проведен бесплатный курс по графическому дизайну (продвинутый уровень). Также организаторы окажут содействие выпускникам программы в трудоустройстве по окончании курса.

Программа «TechYouth Bootcamp» направлена на подготовку молодых специалистов в сфере ИТ и включает в себя проведение интенсивных курсов с «полным погружением» в формате буткемп. Цель программы дать возможность молодым людям получить профессию и успешно трудоустроиться.

Данная программа стартовала в 2022 году и с тех пор была успешно реализована в Ашхабаде (1 цикл), Мары (2 цикла) и Туркменабате (1 цикл).

В программе могут принять участие жители Туркменистана в возрасте от 18 до 28 лет.

Для подачи заявки на участие в программе нужно заполнить регистрационную форму по данной ссылке до 14:00 15 января 2025 года.

Проект USAID YDA также планирует вскоре начать реализацию следующих циклов программы «TechYouth Bootcamp» в Ашхабаде, Дашогузе, Мары, и Туркменбаши. Проект USAID YDA объявит о приеме заявок и запуске программы в этих городах в ближайшее время.