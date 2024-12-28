В Ташкенте открыли жилой дом для сотрудников посольства Туркменистана

В столице Узбекистана состоялась торжественная церемония открытия трехэтажного жилого дома для сотрудников посольства Туркменистана. Об этом говорится в сообщении МИД Туркменистана.

В современном здании, построенном компанией Döwlet Gurluşyk, расположились 12 полностью меблированных квартир улучшенной планировки с современными кухнями и системой климат-контроля.

На церемонии открытия присутствовала делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахметом Гурбановым, представители МИД Узбекистана, дипломатического корпуса и общественных организаций. Выступавшие отметили высокий уровень межгосударственного диалога между странами.

На территории новостройки оборудованы детские и спортивные площадки. Для гостей церемонии организовали праздничное угощение с блюдами национальной кухни обеих стран.