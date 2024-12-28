В МИД Туркменистана подвели итоги дипломатической работы за 2024 год

Министерство иностранных дел Туркменистана провело итоговое совещание с участием руководства ведомства и глав зарубежных дипломатических представительств страны. На встрече обсуждались результаты работы дипломатического корпуса в 2024 году, проходившем под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги». Об этом говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Рашид Мередов акцентировал внимание на важности дальнейшей реализации внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана под руководством Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа.

На совещании также были обозначены приоритетные направления работы туркменской дипломатии на 2025 год, который по инициативе Туркменистана объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия.