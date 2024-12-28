В Кыргызстане состоялась церемония запуска железнодорожного проекта «Китай-Кыргызстан-Узбекистан»

В Джалал-Абаде (Кыргызстан) состоялась церемония запуска железнодорожного проекта «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», сообщила китайская государственная компания China Railway Group.

По словам представителя компании, железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан является стратегическим проектом по транспортному соединению Китая и Центральной Азии и знаковым проектом сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь».

Железная дорога начнется в китайском Кашгаре (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай), пройдет в Кыргызстан через перевал Торугарт, достигнет Джалал-Абада и закончится в Андижане на востоке Узбекистана.

Три стороны договорились, что Китай будет отвечать за строительство участка в КНР, а Узбекистан – за модернизацию железной дороги на своей территории. Совместная компания China-Kyrgyzstan-Uzbekistan Railway Company отвечает за финансирование, строительство и эксплуатацию кыргызского участка.